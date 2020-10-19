تكريم دينا فؤاد فى احتفالية خريجى كلية إعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - النجمة الشابة تحصد تكريمين فى شهر واحد.. وتستعد للمنافسة فى الموسم الشتوى بـ "جمال الحريم"
وأعربت دينا فؤاد عن سعادتها بهذا التكريم الذى يأتى عقب إشادة الرئيس السيسى بها وتكريمها على دورها فى مسلسل "الاختيار"، فى فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ32، والتي جاءت تزامنا مع الاحتفالات بمرور 47 عاما على انتصارات أكتوبر.
من جهة أخرى، تواصل دينا فؤاد تصوير مسلسلها الجديد "جمال الحريم" المأخوذ عن قصص حقيقية من حكايات الدجل والشعوذة، حيث تظهر وجه القمر بشخصية جديدة ومختلفة عليها تماما، ولم تقدمها من قبل، إذ تراهن على نجاح العمل باعتباره من الأعمال الدرامية المختلفة في فكرته وشكله ومضمونه، ويدور في إطار من الرعب حول الدجل والشعوذة وعالم الجن والعفاريت.
ويشارك في بطولة مسلسل "جمال الحريم" نخبة من الفنانين على رأسهم نور، وخالد سليم، وإسلام جمال، وفراس سعيد، وحازم سمير، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، المسلسل من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج شركة سينرجى، ومن المقرر عرضه على الشاشات فى الموسم الشتوى.
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