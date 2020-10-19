شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة نور فى صورتين بإطلالة كلاسيكية وتوجه رسالة للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة اللبنانية نور في أحدث صور لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وذلك عبر صورتين نشرتهما مؤخراً، بدت فيهما بإطلالة كلاسيكية وعلقت عليها بكتابة جملة تحفيزية لمتابعيها كتبت فيها : "حينما لا يصبح الأمر سهلاً، .. أنت تصبح أقوى".



الفنانة نور

يواصل فريق عمل مسلسل "جمال الحريم" تصوير مشاهدهم الداخلية من العمل، داخل استوديو النحاس، حيث تجمع المشاهد بطلة العمل الفنانة نور اللبنانية مع عدد من الفنانين المشاركين فى البطولة، وتصور المخرجة منال الصيفى أحداث العمل بشكل يومى مكثف فى محاولة للانتهاء منه حسب الخطة التى وضعتها الشركة المنتجة وعرضه على التليفزيون.



نور اللبنانية

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مسلسل "جمال الحريم" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، والفنانة الشابة رنا رئيس، هدى الأتربى كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.

وتجسد بطلة العمل نور اللبنانية دور "مذيعة"، خلال أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار التشويق والاثارة، حيث تتعرض البطلة وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت، وتتوالى الأحداث .

ومن ناحية أخرى تشارك نور اللبنانية في بطولة مسلسل "عمر الناجى (حرب طروادة) الذى يقدم بطولته النجم أمير كرارة، في 8 حلقات، المقرر عرضه على منصة watch it، من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى.