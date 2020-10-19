شكرا لقرائتكم خبر عن صور نادرة للنجمة شادية فى كواليس فيلم "أنا وحبيبى" مع مراد منير من 67 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عشاق ومحبو النجمة الكبيرة الراحلة شادية، عن صور نادرة جمعت دلوعة السينما المصرية مع الفنان منير مراد، من كواليس تصوير فيلم "أنا وحبيبى"، الذى تم عرضه منذ أكثر من 67 سنة وتحديدا يوم 30 مارس عام 1953، ويعتبر هذا هو الفيلم الوحيد الذى ظهرت فيه شادية باسم "شادية"، وهو الفيلم الوحيد أيضا الذى جمع بينها وبين الفنان منير مراد.





فيلم أنا وحبيبى، بطولة شادية، منير مراد، زينات صدقى، عبد السلام النابلسى، توفيق الدقن، سناء جميل، زينات علوى، رياض القصبجى، رجاء يوسف، شفيق نور الدين، محمد التابعى، مى مدور، محمد شوقى وغيرهم من الفنانين، من تأليف منير مراد، حوار السيد بدير، سيناريو وإخراج كامل التلمسانى.

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واعتاد عشاق ومحبو النجمة الكبيرة الراحلة شادية، الكشف عن الصور النادرة التى لم تنشر قبل للراحلة، ومن ضمن هذه الصور، صورة جمعتها مع الفنان الكبير محمود ياسين، تعود لنحو 46 عاما، من كواليس تسجيل المسلسل الإذاعى "سنة أولى حب" الذى أذيع فى موسم دراما رمضان الإذاعى عام 1974 عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط.





مسلسل "سنة أولى حب" كتبه الكاتب الكبير الراحل مصطفى أمين، من الزنزانة 98، وبطولة عدد كبير من نجوم وعمالقة الفن، منهم شادية، محمود ياسين، نيللى، محمود مُرسى، أحمد مظهر، محمود المليجى، تحية كاريوكا، عُمر الحريرى، مريم فخر الدين، يوسف فخر الدين، وداد حمدى، أمينة رزق، شفيق نور الدين، عبد العظيم عبد الحق، عبد العليم خطاب، فرج النحاس، إبراهيم الشامى، سعد الغزاوى، رُشدى المهدى، ناهد سمير، محمد وفيق، ممدوح طنطاوى، محمد شاكر، ألحان بليغ حمدى، محمد حمزة، أحمد صالح، إخراج محمد علوان.







