شكرا لقرائتكم خبر عن آن هاثاواي تكشف عن صورة من فيلمها The Witches قبل طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية آن هاثاواي عن صورة جديدة من فيلمها الجديد The Witches والذى من المقرر طرحه الخميس المقبل الموافق 22 أكتوبرالجارى، وذلك رغم تأجيل طرح العديد من الأفلام بسبب استمرارغلق عدد كبير من دور السينما للوقاية من انتشار وباء كورونا.

وأطلق صناع الفيلم التريلر الدعائي ومنحت شركة "Warner Bros" الجمهور نظرة سريعة على ما يمكن توقعه من أحداث في الفيلم من خلال البرمو الدعائي، ويبدومن خلاله مغامرة مخيفة ومثيرة، حيث أظهر صبيًا صغيرًا يُدعى لوك (جاهزير كاديم برونو) وجدته (أوكتافيا سبنسر) ينطلقان للإقامة في فندق كبير، فيما استولت عليه عصابة من السحرة تهدف إلى تحويل جميع أطفال العالم إلى فئران.

واستناداً إلى رواية كاتب قصص الاطفال الشهير Roald Dahl والتي تحمل نفس الاسم، التي طرحت عام 1973 يدور الفيلم حول فتى يبلغ من العمر 7 أعوام وله علاقة بالسحر الحقيقي، الفيلم يدور في إطار كوميديا ومغامرات عائلي، وكانت قد قدمت شركة وارنر براذرز فيلما مقتبسا عن الرواية من قبل ف عام 1990، ولعبت أنجيليكا هيوستن إحدى الشخصيات الرئيسية