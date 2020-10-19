شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يطلق أغنية "مش مرتاحين" تتر مسلسل "طلقتك نفسى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النجم رامي صبري أحدث أغنياته بعنوان"مش مرتاحين" والتي يقدمها كتتر مسلسل "طلقتك نفسي" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك مع بدء عرض حلقات العمل على إحدى القنوات المصرية. Advertisements مسلسل «طلقتك نفسي» يشارك في بطولته محمد عادل وهاجر أحمد وأحمد عصام وولاء الشريف وكارولين عزمي ومحمد مهران ونانسي صلاح وأحمد الشامي وهايدي موسى ومحمد العمروسي وكريم عبد الجواد قصة وسيناريو أحمد صبحي وأحمد عصام ومن إخراج محمد النقلي. وعلى صعيد آخر تخطت آخرأغنيات رامي صبري "خليني أشوفك تاني" مليوني مشاهدة في 5 أيام فقط من إطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب. وكان رامى صبرى قد طرح مؤخراً أغنية "خطيرة"، من ألحانه وكلمات تامر حسين، وتوزيع جلال الحمداوى، كما حققت أغنية "غريب الحب" تتر مسلسل "فرصة تانية" لصبرى على قناته الرسمية على يوتيوب أكثر من 8 ملايين مشاهدة منذ طرحها، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان مدين وتوزيع نادر حمدى.

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