شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يسخر بشكل كوميدى من لاعب توتنهام جاريث بيل .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخرالنجم محمد هنيدى من الويلزى جاريث بيل، لاعب فريق توتنهام، وذلك بعد تعادل فريقى توتنهام، وويست هام، بنتيجة 3 أهداف لكل فريق، حيث نشرصورة لجاريث بيل أثناء لحظة التبديل، ونزول المباراة، حينما كان توتنهام متفوقا، حيث علق على الصورة، "جلاد حراس المرمى جاريث بيل.. طبعا إحنا ماحددناش انهي مرمى بالضبط"، حيث تفاعل المتابعون وعشاق النجم محمد هنيدى مع الصورة والتغريدة التي نشرها، ساخرا من لاعب توتنهام



جاريث بيل

وكان اللاعب الكوري سون قد تقدم بالهدف الأول في الثانية 45 ثم ضاعف كين النتيجة في الدقيقة 8 وسجل كين الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 16، وفى الشوط الثاني سجل الضيوف هدفين متتاليين عبر فالبوينا في الدقيقة 82 ودافنسون سانشيز مدافع توتنهام بالخطأ في مرماه في الدقيقة 85، واستمرت محاولات الهامرز للتعادل وتحقق ذلك بالفعل في الدقيقة 92 عبر مانويل لانزينى.

يذكر أن هنيدى هنأ، النجم تامر حسنى على أغنيته الجديدة "مبطلناش إحساس"، وكتب هنيدى عبر خاصية ستورى على إنستجرام، قائلا:"مبروك يا تامر هتكسر الدنيا والتريندات كالعادة" ليرد عليه تامر قائلا:" حبيبى يا هنيدى باشا يا عسل ربنا يسمع منك ألف شكر يا حبيبى".