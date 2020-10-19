شكرا لقرائتكم خبر عن كيت هدسون عارية من النصف الأعلى للإعلان عن مجموعتها الجديدة من السراويل..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية كيت هدسون عن صورة جديدة من خلال الانستجرام الخاص بها، وظهرت هدسون مثيرة حيث ارتدت سروال فقط، وعلقت على الصورة بـ Happy #leggingday، وكما هنأت ماركتها الخاصة fabletics والتي تصمم بناطيل "legging"، كما حثت متابعيها علي مشاهدة المجموعة الجديدة وكشفت عن عروض مجانية عن الشراء بمبلغ معين.

كيت هدسون Advertisements

كيت هدسون واعتادت الممثلة كيت هدسون البقاء فى منزلها خلال الفترة الأخيرة، حيث عرف عنها أنها من أكثر النجمات التزاماً بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالبقاء فى المنزل والالتزام مع العائلة، حيث كانت دوماً ما تنصح متابعيها بذلك، لكن يبدو أن كيت بدأت فى التخفيف على نفسها الأمور بعدما نشرموقع ديلى ميل صوراً لها أثناء جولتها بالكمامة بعدما شوهدت وهى تتسوق. وتقرير ديلى ميل أضاف أن كيت هدسون امتازت خلال إطلالتها بفستان من تصميم مميز، تألقت فيه وتميزت من حيث اختيار كيفية ظهورها بعد فترة من الغياب عن النزول إلى الشارع والتجول وحدها بعيداً عن العائلة.

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