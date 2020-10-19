شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج المركز القومي للمسرح والموسيقي احتفالا بنصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق حفلا موسيقيا لفرقة المركز الموسيقية بقيادة المايسترو تامر غنيم، وذلك بمناسبة الذكري 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة في تمام الساعة الثامنة من مساء بعد غد الأربعاء 21 أكتوبر، بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، مع إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

الحفل يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وإشراف رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال ويتضمن برنامج الحفل تكريم 5 أسر لشهداء 1973 وخمسة من مصابي عمليات حرب أكتوبر، بحضور وتكريم اللواء باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مع تقديم مجموعة من الأغاني الوطنية التراثية

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ومن تلك الاغاني: دولا مين، عاش اللي قال، أحلف بسماها، بلدي أحببتك يا بلدي، صوت الوطن (مصر التي في خاطري)، أقوي من الزمن، رايحين في إيدنا سلاح، فيها حاجة حلوة، كلنا إيد واحدة، موال النهار، الحفل من غناء المطربة أنغام مصطفي، المطرب أحمد محسن، مع الفنانة فاطمة عادل، والمطرب بهاء الطمباري.