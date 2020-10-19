شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان سماع الدولي يكرم أحمد شوقي وفيروز والشيخ الفيومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرم مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقي الروحية في دورته الثالثة عشر أمير الشعراء أحمد شوقي أحد أعمدة الشعر العربي الحديث ورائد النهضة الشعرية العربية ويأتي تكريمه عن قصيدته " نهج البردة " التي أوصي قبل وفاته عام 1932 بأن يكتب بيتين منها علي قبره هما :( يا أحمد الخير لي جاه بتسميتي..وكيف لا يتسامي بالرسول سمي .. إن جل ذنبي عن الغفران لي أمل .. في الله يجعلني في خير معتصم) .



أحمد شوقي وفيروز والشيخ محمد الفيومي

كما تكرم جارة القمر الفنانة فيروز أيقونة الغناء العربي الراقي التي غنت للحب والوطن والقيم الإنسانية الجميلة وقد غنت لكثير من الشعراء ومن أهم أغانيها : أجراس العيد ، يا مريم البكر، سبحان الكلمة، أرسل الله ، ملحمة القدس .

يكرم أيضا المهرجان اسم الراحل الشيخ محمد الفيومي شيخ المنشدين وأحد عمالقة الابتهالات والتواشيح الدينية في القرن الماضي وأول أزهري قام بالغناء وكان قد تربع علي عرش علي عرش الغناء والإنشاد الديني في بداية الخمسينيات وأصبح من كبار المبتهلين بالإذاعة المصرية .

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المخرج انتصار عبد الفتاح خلال المؤتمر الصحفي

المخرج انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس المهرجان أعلن عن موعده قائلا : سينطلق المهرجان في الفترة من 22 الي 29 أكتوبر في دورة استثنائية تحمل رسالة سلام فالمهرجان يهدف الي اتاحة الفرصة للتعرف علي فنون وثقافات الشعوب المختلفة لفن السماع والتراث الديني بأشكاله المختلفة في العالم أجمع لتؤكد علي جوهر الأديان .

وأضاف : ضيف شرف المهرجان دولة لبنان ويشارك في دورة هذا العام 20 فرقة من مختلف دول العالم مقيمة في مصر منها روسيا وأرمينيا واليونان وإندونيسيا ولبنان والصين والسودان وجنوب السودان وفلسطين ومصر ومشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة في بلدها الثاني مصر .