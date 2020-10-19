أديل تتصدر الترند العالمي بعد اعترافها بأنها مرعوبة لاستضافتها ببرنامج Saturday Night Live

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أكتوبر 2020 05:43 مساءً - لا شك أن المغنية البريطانية أديل اليوم،من أهم مغنيات العالم والأكثر قدرة على المنافسة وبعث الحماس في قلوب الملايين من معجبيها حول العالم.

وبعد طول غياب عن النشاط الفني والحفلات الغنائية واللقاءات التلفزيونية المباشرة في زمن جائحة فيروس كورونا،وبعد مرور خمس سنوات على آخر ألبوم غنائي لها،فاجأت أديل البالغة من العمر"32 عاماً" جمهورها مساء أمس الأحد، بإعلانها أن 24 أكتوبر ،هو موعد إطلالتها في برنامج "Saturday Night Live" حتى زادت من حماس جمهورها الذي عبر عن انتظاره بفارغ الصبر لهذه الإطلالة .

أديل ومن خلال بوست شاركته عبر حساباتها على السوشيال ميديا، يتضمن تاريخ عرض حلقة Saturday Night Live التي تشارك فيها، وهو 24 أكتوبر الحالي ، علقت عبر حساباتها في مواقع التواصل الإجتماعي وإنستغرام :"Bloooooody helllll! أنا مرعوبة تماماً "،وأضافت:" مر ما يقارب الـ 12 عاماً على اليوم الذي ظهرت فيه لأول مرة في البرنامج".

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عبّر المغردون عن حماسهم للإطلالة المنتظرة لنجمتهم المفضلة

آديل

وتصدرت أديل الترند على السوشيال ميديا، حيث وصل هاشتاغ إسمها إلى توب الترند على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وذلك بعدما عبّر المغردون عن حماسهم الكبير للإطلالة المنتظرة لنجمتهم المفضلة.

وحصدت صورة الملصقات التي نشرتها أديل بصورة خاصة وتشير إلى تاريخ 24 أكتوبر،موعد ظهورها ببرنامج "ليلة السبت لايف -Saturday Night Live" على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" مليون ونصف مليون مشاهدة،و17 ألف لايك إعجاب ،خلال 17 ساعة فقط.

واستضاف البرنامج نجوم غناء كثر من بينهم: دريك،وجينيفر لوبيز.

وكانت أديل سابقاً قد أشارت في منشورات لها منذ شهر فبراير بأنها مشغولة بتحضير موسيقى وأعمال جديدة قد تصدر بألبوم في سبتمبر،ثم عندما لم تستطع ذلك،طالبت جمهورها بمزيد من الصبر حتى تصدر ألبومها الجديد.