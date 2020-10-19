تكريم وجه القمر دينا فؤاد فى احتفالية خريجى إعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

يبدو أن شهر أكتوبر هو وش السعد على وجه القمر دينا فؤاد، حيث تستعد النجمة الشابة لتكريمها يوم الجمعة المقبل، فى احتفالية خريجى كلية إعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، دفعة 2019/2020 والتى تقام بدار أوبرا جامعة مصر، كأفضل ممثلة عن دورها المميز فى مسلسل "الأخ الكبير"، وأيضا دورها المختلف والذى حاز على اشادات واسعة فى مسلسل "الاختيار"، وأعربت وجه القمر عن سعادتها بهذا التكريم الذى يأتى عقب إشادة الرئيس السيسى بها وتكريمها على دورها فى مسلسل "الاختيار"، فى فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ32، والتي جاءت

تزامنا مع الاحتفالات بمرور ٤٧ عاما على انتصارات أكتوبر.

واعتبرت وجه القمر دينا فؤاد أن تكريمها من صرح علمى مثل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بمثابة الجائزة ويمثل قيمة وأهمية لها، ويؤكد على ضرورة تواصل الأجيال، موضحة أنها عملت فى مطلع حياتها كمقدمة برامج واحتكت بالعمل الاعلامى عن قرب، وتكريمها وسط طلبة إعلام بصفة خاصة يعكس لها روح الطموح والتحدى فى بداية مشوارها، موجهة الشكر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومجلس أمنائها وأساتذتها الذين تحملوا

عبء التدريس خصوصا فى ظل جائحة " كورونا ".

من جهة أخرى، تواصل وجه القمر دينا فؤاد تصوير مسلسلها الجديد "جمال الحريم" المأخوذ عن قصص حقيقية من حكايات الدجل والشعوذة، حيث تظهر وجه القمر بشخصية جديدة ومختلفة عليها تماما، ولم تقدمها من قبل، إذ تراهن على نجاح العمل باعتباره من الأعمال الدرامية المختلفة في فكرته وشكله ومضمونه، ويدور في إطار من الرعب حول الدجل والشعوذة وعالم الجن والعفاريت.

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ويشارك في بطولة مسلسل "جمال الحريم" نخبة من الفنانين على رأسهم نور، وخالد سليم، وإسلام جمال، وفراس سعيد، وحازم سمير، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، المسلسل من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج شركة سينرجى، ومن المقرر عرضه على الشاشات فى الموسم الشتوى.