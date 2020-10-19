بعد أزمات مرضهم .. أبرز صور مها أحمد ومجدي كامل وولديهما

تصدر الثنائي مها أحمد ومجدي كامل محرك البحث جوجل، بعد التصريحات الأخيرة بشأن الأزمات والظروف العصيبة التي يمروا بها بسبب مرض ولديهما عادل وأحمد.

وأكدت أحمد أن مع بداية فيروس كورونا تسلل القلق لقلبها نظرًا لمرض ولدها أحمد بضعف المناعة مما جعلها تقرر السفر إلى الساحل الشمالي، وأثناء السفر تعرضت لحادث سيارة كبير، وكان نجلها "عادل" معها على الهاتف، وأصيب بصدمة كبيرة مع سماع

صراخها.

وبحث الكثير من محبي مها أحمد ومجدي كامل عنهم لمعرفة تفاصيل الظروف القاسية التي يعيشها الثنائي بعد أن كشفت أحمد عن تفاصيل مرض أبنائها، والرد على الرسالة التي نشرها ابنها عادل بصفحته موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، والتي كشف فيها عن مروره بأزمة مرضية أثرت عليه نفسيًا بشكل كبير.

وقال في رسالته: "أكتب وإيدي بتترعش، وفعلًا تعبان، ومش قادر، ومش عارف أنا عندي إيه، مش عايز أخلي حد يشيل همي".

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لتؤكد أحمد أنها لم تكن على علم بتلك الرسالة واطلعت عليها مثل باقي متابعيه، وأوضحت أن ولدها عاش قصة حب انتهت بالفشل، مما أثر على نفسيته بشكل سيئ، كما تلقى خبر وفاة صديقه مصطفى حفناوي، وإصابته بمرض لم يتمكنوا حتى الآن من تشخيصه حيث لا يستطيع الوقوف، لتستمر الأزمات، بها وبعائلتها حيث عنت بإلتهاب في الصدر كانت لا تستطيع الوقوف ولا تريد الأكل.