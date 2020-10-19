نشرت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي صورة جديدة برفقة زوجها مبارك الهاجري، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلقت "أحلام" على الصورة، قائلة:" يا لومي فيك يا بومحمد الغالي حبيبي ألف سلامه عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يارب .. ويارب تطلع من المستشفى قريب وسامحني وحللني إني بعيده عنك وما أقدر أجي عندك واشيلك مثل ما إنت دايم شايلني لا خلاني الله منك ابوي و حبيبي وصديقي وأخوي وقطعه من قلبي ". تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يارب .. ويارب تطلع من المستشفى قريب وسامحني وحللني إني بعيده عنك وما أقدر أجي عندك واشيلك مثل ما إنت دايم شايلني لا خلاني الله منك ابوي و حبيبي وصديقي وأخوي وقطعه من قلبي ". Advertisements يذكر أن، المطربة الإماراتية أحلام، قد شاركت مؤخراً، في حفل العيد الوطني السعودي، وقدمت العديد من الأغاني منها: "يا ليل يا جامع"، "ليه متضايق"، "ناوي تروح"، "أبرحل"، "أنا ما استغنى"، "ظنيت بك خيراً".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحلام الشامسي لزوجها: سامحني إني بعيده عنك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.