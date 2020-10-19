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اقتراب نفاد تذاكر حفل حنان ماضي في الأوبرا

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بالتزامن مع اقتراب إقامة حفل الفنانة حنان ماضي في الأوبرا، تقترب تذاكر الحفل من النفاد، قبل مايقرب من اسبوعين على موعده خلال أكتوبر الجاري.

 

يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، على أن يكون سعر

التذكرة موحد لجميع الفئات بقيمة 110 جنيهات.

 

 

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يذكر ان حنان قد أحيت أولى حفلاتها الغنائية بعد خلال سبتمبر الماضي، وشهد الحفل حضور جماهيري كبير مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي واجراءات سلامة الحضور.

 

وأعادت دار الأوبرا المصرية جزءًا كبيرًا من أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد.

 

 

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