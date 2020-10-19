السبت.. "انفيدرز" تقدم حفل روك فى ساقية الصاوي

تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوي لاستقبال حفل روك لفريق "انفيدرز"، وذلك يوم السبت الموافق 31 من أكتوبر بقاعتها النهر الساعة الثامنة مساءً.
تعتبر "انفيدرز" الفرقة المصرية الأولى والوحيدة التى تعيد تقديم أغنيات فريق .Iron Maiden تأسست "انفيدرز" عام 2004 ، تشارك أعضاء الفريق فى شغفهم بأيرونمايدن ، وحققت الحفلة الأولى للفرقة نجاح كبير بسبب كبر عدد عشاق مايدن في عالم موسيقى الروك والميتال، وكانت تلك هي الشرارة التي أبقت الفرقة مستمرة وتقدم حفلات حية للجمهور.
في عام 2007 ، شاركتالفرقة المسرح مع فرقة الميتال السويدية Pain of Salvation (P.O.S.) في مهرجان MusicMana (مصر) ، كما فازت الفرقة بجائزة MusicMana لأفضل أداء.
الجدير بالذكر أن كانت الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.
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