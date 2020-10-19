رشا سامى تبدأ تصوير مشاهدها فى "فى يوم وليلة"

بدأت الفنانة رشا سامي تصوير أولى مشاهدها فى المسلسل الدرامى الجديد "فى يوم وليلة"، والذى من المقرر عرضه قريباً عبر إحدى القنوات الفضائية.
مسلسل "فى يوم وليلة" إنتاج شركة سينرجى تأليف مصطفى جمال هاشم، بطولة أحمد رزق، داليامصطفى، نضال الشافعى، ولاء الشريف، رشا سامي وكوكبة أخرى من النجوم.
وتدور أحداثه في إطار إجتماعي تشويقي حول تجسيد الفنان أحمد رزق لدور مهندس ديكور متزوج من الفنانةآيتن عامر ويستعيد "رزق" من خلال أحداث العمل ذكرياته مع الفنانة داليا مصطفى خلال أيام معهد ويعيش قصة حب معها، وتحدث العديد من الأحداث والمفاجآت التي تغير من مجرى أحداث المسلسل.
يذكر أن، آخر أعمال الفنانة الصاعدة رشا سامى مسرحية "فنان الشعب" والتى عرضت مؤخراً على مسرح البالون .
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