عمل فني جديد يجمع تركي آل شيخ و ماجد المهندس ونواف عبد الله

يتعاون المستشار عمل جديد يجمعني مع أخي ماجد المهندس وأخي نواف عبدالله أتمنى ينال إعجابكم ❤️ pic.twitter.com/wEBJb5Cbog — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 19, 2020 رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية مع الفنان ماجد المهندس، والملحن نواف عبد الله في عمل فني غنائي جديد. رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية مع الفنان ماجد المهندس، والملحن نواف عبد الله في عمل فني غنائي جديد. ونشر "آل شيخ"، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر"، فيديو للأغنية، معلقاً :"عمل جديد يجمعني بماجد ونواف".

وتقول كلمات الأغنية: Advertisements ودعت روحي من قبل .. ما اوادعك اشوفها تطلع .. ولو ماودها وليلة فراقك .. والعيون تطالعك حسيت .. كن العمر وقّف عندها والدمعة اللي .. قلبّت مواجعك طاحت غصب .. ولا قدرت اردها واصابعي .. عيت تفك اصابعك في اللحظه اللي .. صرت ماني قدها كنك تناديني .. وماني سامعك وكني مع الدنيا .. وصلت لحدها ياليتني ظلك .. معك .. واتابعك وذكرى فراقك .. مثل حلم اعدها عصيت انا احساسي .. عشان اطاوعك خذ باقي طيوفك .. وعني صدها لايشغلك دمعي .. وعيش بواقعك وخطوة غيابك .. اوعدك بمدها.

في اللحظه اللي .. صرت ماني قدها كنك تناديني .. وماني سامعك وكني مع الدنيا .. وصلت لحدها ياليتني ظلك .. معك .. واتابعك وذكرى فراقك .. مثل حلم اعدها عصيت انا احساسي .. عشان اطاوعك خذ باقي طيوفك .. وعني صدها لايشغلك دمعي .. وعيش بواقعك وخطوة غيابك .. اوعدك بمدها. عمل جديد يجمعني مع أخي ماجد المهندس وأخي نواف عبدالله أتمنى ينال إعجابكم ❤️ pic.twitter.com/wEBJb5Cbog — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 19, 2020

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