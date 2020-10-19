الثلاثاء.. سماح إسماعيل تحيي حفل غنائي فى ساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوي حفل غنائي للمطربة سماح إسماعيل، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 من أكتوبر، فى الساعة السابعة والنصف مساءً، على مسرح النهر.

يشار إلى أن سماح إسماعيل مطربة ومدربة أصوات وأستاذ دكتور بقسم الموسيقى العربية بكلية التربية الموسيقية،

اشتركت فى الكثير من المهرجانات الفنية على رأسها مهرجان الموسيقى العربية لسنوات عديدة.

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قدمت حفلات فى عدة دول مثل تونس ولبنان والأردن والكويت والبحرين وفرنسا وتركيا، تعاونت مع الموسيقار عمار الشريعي وقامت

بغناء تتر مسلسل قلب حبيبة بطولة الفنانة سهير البابلى تقوم بتدريب العديد من الأصوات في مجال الغناء العربى.

الجدير بالذكر أن كانت الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.