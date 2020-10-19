"صندوق الدنيا" يدخل المسابقة الرسمية لمهرجان اونتاريو السينمائي الدولي في كندا

يشارك الفيلم المصري "صندوق الدنيا" في منافسات المسابقة الرسمية لمهرجان اونتاريو السينمائي الدولي، الذي ينطلق حالياً بنسخته الأولى أونلاين بدون جمهور، بسبب كورونا، ويأتى ذلك بعد إطلاق الفيلم فى دور العرض السينمائية المصرية خلال شهر فبراير الماضى ولكنه لم يستمر طويلاً بسبب قرار إغلاق دور العرض للوقاية من إنتشار فيروس كورونا.

ويحتضن المهرجان الكندي Ontario International Flim Festival هذا العام ما يزيد عن 150 فيلماً سينمائياً من 50 دولة في كافة التصنيفات من أصل ما يزيد عن 500 فيلماً تقدموا

للمشاركة، من بينهم 27 فيلماً في مسابقة الأفلام الطويلة العالمية و21 فيلماً وثائقيا و69 فيلماً قصيراً في حين شهدت تصنيفات الأفلام الكندية مشاركة 5 أفلام طويلة و35 فيلما قصيراً و21 فيلماً للطلبة، ويستمر المهرجان 10 أيام متتالية حتى يوم الأحد 25 أكتوبر.

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ويستمر "صندوق الدنيا" في رحلته في المهرجانات العربية والعالمية، بعد مشاركته منذ أيام في المسابقة الرسمية لمهرجان مالمو السينمائي الدولي في السويد، عقب حصوله على

جائزة مؤسسة شباب الفنانين المستقلين في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ويشارك في بطولة الفيلم النجوم خالد الصاوي ورانيا يوسف وصلاح عبدالله وباسم سمرة وأحمد كمال وعلاء مرسي وعمرو القاضي وفرح يوسف، وموسيقى تصويرية أمير جادو، والفيلم قصة وإخراج عماد البهات.

وفتح مهرجان اونتاريو ااسينمائي الدولي بابه لرواد المجال السينمائي في الداخل الكندي، وعلى مستوى العالم، وإعطاء الفرصة للأفلام المستقلة ومخرجيها وممثليها لعرض نتاجهم الفني على نطاق عالمي، وقرر القائمون على المهرجان هذا العام تقديم نسخة استثنائية بإطلاقه "أونلاين"، تماشيا مع الإجراءات التي فرضها تفشي فيروس كورونا في كندا والعالم، وأدى لإغلاق المسارح دور السينما وصعوبة السفر والتنقل بين البلدان وفرض التباعد الاجتماعي.