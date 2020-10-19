مصطفى درويش لم يتغير منذ الطفولة: أنا مهما كبرت صغير.. شاهد

رنا صلاح الدين - شارك الفنان المصري مصطفى درويش جمهوره بصورة له من طفولته، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام".

درويش ظهر في صورته في مرحلة الطفولة بنفس ملامحه الحالية دون تغيير كبير، وعلق قائلا: "أنا مهما كبرت صغير .. أبو كدبي بصراحه".

جمهور الفنان المصري تغزلوا في صورته في مرحلة الطفولة، وأكدوا أن ملامحه لم تتغير منذ الطفولة وحتى الآن.

يذكر أن الفنان مصطفى درويش كان قد شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسلين هما: "بـ 100 وش" بطولة آسر ياسين ونيللي كريم، ومسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا.