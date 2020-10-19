بتسجيل صوتي.. حورية فرغلي تثير الجدل في عيد ميلادها

رنا صلاح الدين - تلقت الفنانة المصرية حورية فرغلي الكثير من تعليقات التهنئة من جمهورها بمناسبة عيد ميلادها، والذي وافق أمس الأحد 18 أكتوبر.

حورية وجهت رسالة شكر لجمهورها، من خلال تسجيل صوتي نشرته على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، حيث قالت: "لكل جمهوي ميرسي أوي أوي أوي على كل التهنئة اللي بعتهوالي علشان عيد ميلادي".

الفنانة المصرية أضافت: "بجد النهاردة من أحلى أيام حياتي علشان كلكوا افتكرتوني ميرسي أوي"، وأرفقت الفيديو بتعليق قال فيه: "مرسي ليكم علي كل تهنئه حلوه وصلتني في عيد ميلادي بشكركم جدا من قلبي".

هذا التسجيل الصوتي أثار جدلا واسعا بين جمهورها، وتسائلوا عن أسباب عدم ظهورها بنفسها من خلال مقطع فيديو، خاصة أنها كانت قد غابت لما يقرب من عام عن الساحة الفنية والإعلامية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تكشف عن سبب ذلك.

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كما كانت حورية فرغلي قد تغيب عن العرض الخاص لآخر عمل سينمائي عرض لها وهو فيلم "استدعاء ولي عمرو"، والذي طرح في السينمات في شهر ديسمبر الماضي.

وعن أسباب غيابها، قالت وقتها إنها لم تحضر العرض الخاص للفيلم ليس لوجود خلافات مع فريق العمل، لكن بسبب تواجدها خارج البلاد.

وأضافت أنها متواجدة منذ فترة في لندن لمتابعة بعض الأمور الخاصة، مؤكدة أنها كانت تعتقد أن عرض الفيلم سيكون في موسم إجازة نصف السنة كما كان الاتفاق مع الشركة المنتجة.

وتابعت أنه بعدما تم تغيير الموعد وعرضه مبكرا لم تستطع تغيير خطتها والعودة لحضور العرض الخاص.