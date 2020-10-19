سيرين عبدالنور في مشروع جديد بعيدا عن الفن

رنا صلاح الدين - قررت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور خوض تجربة جديدة للمرة الأولى، الملفت في ذلك إن تجربتها بعيدة عن الفن.

المشروع الجديد ستقدمه الفنانة سيرين عبدالنور عبر شاشة قناة mtv، وهو عبارة عن برنامج تطرح فيه أفكار إجتماعية من مواطن لمواطن، وسينتج المشروع في دقائق معدودة.

يذكر إن الفنانة سيرين عبدالنور أطلت مؤخرا على جمهورها في حلقة من برنامج "قعدة رجالة"، الذي يقدمه كلا من، الفنان اللبناني نيكولا معوض، والفنان السوري قيس الشيخ نجيب، والمطرب المصري خالد سليم.