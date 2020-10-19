محمد محيي يطرح "بعدنا" في هذا الموعد

رنا صلاح الدين - يستعد الفنان محمد محيي لطرح أحدث أغنياته، والتي تحمل عنوان "بعدنا"، حيث كان من المفترض أن يطرحها محيي في خلال الأيام الماضية، ولكنه قرر تأجيلها.
وقرر الفنان محمدد محمد محيي طرح أغنية "بعدنا" نهاية الشهر الجاري، حيث ينوي طرحها على يوم 30 أو 31 أكتوبر الجاري، والأغنية من كلمات أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد رحيم.
يذكر أن الفنان محمد محي طرح 4 أغنيات من ألبومه الجديد وهما، "سهرانين"، و"فوضت أمري"، و"قلب أخونة"، و"قضية"، ومن المقرر أن يطرح باقي أغنيات الألبوم تباعا.
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