رنا صلاح الدين - أشادت الإعلامية المصرية إيمان رياض بأغنية الفنان تامر حسني الجديدة "مبطلناش إحساس"، ونشرت مقطع منها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".
إيمان أرفقت المقطع بتعليق قالت فيه: "دائما بقول ان الفن بيعلم والفن ممكن يكون تنمية بشرية علم نفس و تطوير الذات.. دائما بقول احنا بنقعد سنين نعمل حلقات ازاي نطور من نفسنا و ازاي نتعلم فن الحياة بس يجي الفن فى مشهد او اغنية يا يأكد كل اللي بنقوله سنين يا يهدمه فى ثانية!! لان الناس كلها و الشباب خاصة و الأطفال بيتعلقوا جدا بالفنان و من كتر حبهم فيه بيقلدوه فى كل حاجة!!".
الإعلامية المصرية أضافت: "الاغنية دي انا متأكدة انها هتعلم ناس كتير فن الحياة و ازاي نحصل على السعادة بأقل ألم فى الدنيا... كان نفسي تكون الاغنية اكبر و كلمتها اكتر من كتر جمالها.. شكرا الفنان المحترم تامر حسني وشكرا لكل صناع هذه الاغنية و نرجو المزيد لينا و لولادنا".
تامر حسني رد على كلام إيمان رياض، حيث قال: "ألف شكر يا أستاذه إيمان على كلامك الراقي والغالي دا فعلاً شهاده كبيره اعتز بيها منك، يارب اكون دايماً عند حسن ظنك و ظن أولادك".
كانت هذه تفاصيل خبر إيمان رياض تشيد بأغنية تامر حسني الجديدة: كان نفسي تكون أكبر.. والفنان يعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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