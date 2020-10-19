إيمان رياض تشيد بأغنية تامر حسني الجديدة: كان نفسي تكون أكبر.. والفنان يعلق

رنا صلاح الدين - أشادت الإعلامية المصرية إيمان رياض بأغنية الفنان تامر حسني الجديدة "مبطلناش إحساس"، ونشرت مقطع منها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

إيمان أرفقت المقطع بتعليق قالت فيه: "دائما بقول ان الفن بيعلم والفن ممكن يكون تنمية بشرية علم نفس و تطوير الذات.. دائما بقول احنا بنقعد سنين نعمل حلقات ازاي نطور من نفسنا و ازاي نتعلم فن الحياة بس يجي الفن فى مشهد او اغنية يا يأكد كل اللي بنقوله سنين يا يهدمه فى ثانية!! لان الناس كلها و الشباب خاصة و الأطفال بيتعلقوا جدا بالفنان و من كتر حبهم فيه بيقلدوه فى كل حاجة!!".

الإعلامية المصرية أضافت: "الاغنية دي انا متأكدة انها هتعلم ناس كتير فن الحياة و ازاي نحصل على السعادة بأقل ألم فى الدنيا... كان نفسي تكون الاغنية اكبر و كلمتها اكتر من كتر جمالها.. شكرا الفنان المحترم تامر حسني وشكرا لكل صناع هذه الاغنية و نرجو المزيد لينا و لولادنا".

تامر حسني رد على كلام إيمان رياض، حيث قال: "ألف شكر يا أستاذه إيمان على كلامك الراقي والغالي دا فعلاً شهاده كبيره اعتز بيها منك، يارب اكون دايماً عند حسن ظنك و ظن أولادك".