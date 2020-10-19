تتر مسلسل "طلقتك نفسي".. شاهد رامي صبري يطرح "مش مرتاحين"

رنا صلاح الدين - طرح المطرب رامي صبري، أغنية "مش مرتاحين" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهي تتر مسلسل "طلقتك نفسي"، المقرر عرضه اليوم عبر فضائية النهار .
أغنية "مش مرتاحين" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وقام بتوزيعها تميم.
"طلقتك نفسي" يشارك في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم محمد عادل وأحمد الشامي ومحمد مهران وهاجر أحمد وكارولين عزمي ونانسي صلاح وولاء الشريف، وقصة وسيناريو أحمد صبحي وأحمد عصام، ويتولى إخراجه محمد النقلي.
وكان قد طرح الفنان رامي صبري، أحدث أغنياته على طريقة الفيديو كليب بعنوان "خليني أشوفك تاني"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
الأغنية من كلمات الشاعر أحمد علي موسى، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي أسامة عبد الهادي، وماستر جلال الحمداوي.
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