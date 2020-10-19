فيديو فاضح يفتح النار على ميس حمدان.. أعرف القصة

رنا صلاح الدين - تعرضت الفنانة الأردنية ميس حمدان، لهجوم شرس وانتقادات لاذعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو نشرته أغضب الجمهور.

وظهرت ميس، في الفيديو بشكل جرئ من ناحية الملابس التي كشفت عن أجزاء من جسدها، ووصفه بعض المتابعين بالفيديو الفاضح، وذلك عن طريق تركيب وجهها على فيديوهات جريئة.

وفور نشر الفيديو عبر حساب ميس بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستدرام"، تلقت الكثير من التعليقات الهجومية، حي جاءت تعليقاتهم كالتالي:" علي فكره الفيديو مش جميل ومش مهزب وعيب عليكي الي بتعمليه ده، اول مرة اشوف واحده حاطة صور زي دي ليها وفرحانه، مجنونة رسمي"، وغيرها من التعليقات.

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وطرحت المطربة ميس حمدان، أحدث أغنياتها باللهجة الخليجية، تحت عنوان "صح صح"، عبر قناة "فري ميوزك" لماكلها المنتج نصر محروس بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

أغنية "اصحى صح صح يا غبى" من كلمات أسامة السليمي، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال.

وتقول كلماتها:" اصحي صحصح يا غبي انا مادري ويش تبي ضاع عمري فالسوالف والمشاكل والحكي.. اصحي صحصح يا غبي انا مادري ويش تبي ضاع عمري فالسوالف والمشاكل والحكي".