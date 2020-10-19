متابعة بتجــــــــــــرد: عبرت النجمة السورية شكران مرتجى عن شوقها للعمل مع النجمة القديرة سامية الجزائري. وكشفت شكران عن أنها ستجتمع مع الجزائري بعد طول غياب من خلال مسلسل “الكندوش”. ونشرت شكران صورة تجمعها بالجزائري وعلقت قائلة: “أخيراً وليس آخراً.. أم مصطفى النجمة الكبيرة سامية الجزائري وبكل فرح ولأول مرة سنلتقي دراما وليس كوميدي.. الكندوش قريباً سنلتقي سيدتي”. Advertisements والكندوش دراما بيئة شامية تقدم على مدار 60 حلقة صورةً حقيقيةً لسوريا خلال فترة الحكم العثماني وهي من تأليف الفنان القدير حسام تحسين بيك، وإخراج سمير حسين. ويعيد الكندوش الفنان أيمن زيدان للشاشة الصغيرة بعد غياب أكثر من 5 سنوات. ومن المقرر أن يشارك في “الكندوش” نخبة من نجوم الدراما السورية ولعل أبرزهم النجمة سلاف فواخرجي التي عبرت عن سعادتها للعمل مجدداً مع النجم أيمن زيدان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيف سيكون لقاء شكران مرتجى وسامية الجزائري؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.