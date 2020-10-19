جورج كلوني يعترف: هوليوود نبذتني!

متابعة بتجــــــــــــرد: كشف الممثل الأميركي جورج كلوني عن أن هوليوود نبذته بعدما أخفق فيلمه “باتمان آند روبن” الذي أدى بطولته عام 1997، إلى جانب كل من أرنولد شوازنيجر وأليشيا سيلفرستون وأوما ثورمان.
وأوضح النجم البالغ من العمر 59 عاماً أن هذا الفيلم كاد يدمر مسيرته الفنية، وقال في تصريحات لصحيفة “ذا صن”: “لقد رفض مخرجو هوليوود العمل معي في أعقاب إخفاق الفيلم”.
وأشار كلوني إلى أنه يعتقد أن حظوظه تبدلت عندما عمل مع المخرج ستيفن سودربرج في فيلم “آوت أوف سايت” مع الممثلة والمغنية جينيفر لوبيز عام 1998.
وأضاف: “كان ستيفن قد أخرج عدداً من الأفلام التي لم تلقَ نجاحاً وأنا كنت قد أخفقت في فيلم باتمان وروبن، كلانا كان في حاجة للنجاح”.
يذكر أن كلوني اشتهر بدوره في المسلسل الشهير “إي آر” الذي شارك في بطولته منذ عام 1994 حتى 1999.
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