نتفليكس.. الجمهور على موعد مع روائع السينما اللبنانية

متابعة بتجــــــــــــرد: أطلقت Netflix مجموعة أفلام خاصة بعنوان “من لبنان”، تضم 34 فيلماً لبنانياً منها أعمال درامية ورومانسية وكوميدية وساخرة.

تتضمن المجموعة أعمالاً لمخرجين لاقوا استحسان النقاد من بينهم مارون بغدادي وفيليب عرقتنجي ورندة الشهال صباغ وزياد دويري ونادين لبكي وغيرهم الكثير، وذلك احتفاءً بالروح الإبداعية لأعظم رواة القصص في لبنان لتكشف للعالم مدى غنى وتنوع الإرث الثقافي.

وقالت نادين لبكي: “أنا سعيدة بوصول أفلامي إلى الجمهور على شبكة Netflix، فهذه فرصة للناس الذين فوتوا مشاهدتها في السينما للعثور عليها جميعاً في مكان واحد، وآمل أن يستمتع الجمهور بأفلامي وأفلام المخرجين العرب الآخرين”.

وأضافت: “الحقيقة أنني سعيدة بشكل خاص بعرض فيلم ’كراميل‘ لأن تصويره حدث في شوارع بيروت وحي الجميزة الذي يعد قلب المدينة، وللأسف دُمر خلال الانفجار الأخير. يمثل الفيلم بالنسبة لي ذاكرتي الشخصية لهذه الشوارع الجميلة، بما تحتويه من منازل ومتاجر ومبانٍ قديمة، وكل تلك الأماكن التي قد لا تعود كما كانت في السابق”.

وتابعت:” كما أن فيلم ’لوين نروح‘ قريب مني جداً، فهو يحكي قصة مؤثرة عن التسامح وقبول الآخر وعبثية الحروب. ويمكن القول إننا نعيش هذه الموضوعات اليوم في ظل المرحلة الحساسة التي يمرّ بها لبنان والعالم”.

وتضم القائمة أفلام المخرج مارون بغدادي الحائزة جوائز بما فيها “خارج الحياة” و”حروب صغيرة” و”كلنا للوطن” و”بيروت يا بيروت”. علماً أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم هذه الأفلام على خدمة بث عالمية، والتي كانت متوافرة آخر مرة منذ أكثر من 30 عاماً عبر نظام الفيديو المنزلي VHS.

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ويعتبر بغدادي أحد أبرز صناع الأفلام اللبنانيين بين أبناء جيله، وكان له حضور متكرر في مهرجان كان الدولي. وقالت ثريا بغدادي، زوجة المخرج الراحل: “عندما صور مارون الانقسامات والتوترات السياسية والاجتماعية في المجتمع اللبناني في فيلمه الطويل ’بيروت يا بيروت‘ في عام 1974، لم يتوقع مدى قرب هذا العمل من الأحداث التي أدت لنشوب الحرب الأهلية. لقد سلطت كاميرته الضوء على الأشخاص والخسائر التي تكبدوها في زمن الحرب بأسلوب حساس وقاسٍ صوّر مرحلة حاسمة في تاريخ لبنان. وبعد مرور 30 عاماً، لا يزال إرث مارون محفوراً في ذاكرة الناس وقريباً لحياتهم أكثر من أي وقت مضى. واليوم سوف تنال أعماله ما تستحق وتصل لجمهور عالمي بفضل شبكة Netflix”.

وتحمل هذه الروائع السينمائية المشاهدين من حول العالم في رحلة فريدة عبر كفاحات وآمال وأحلام سكان هذا البلد، فهي تصور نزاعات الحرب الأهلية كما في “حروب صغيرة”، أو تجارب ومشاقّ الحياة اليومية للشعب اللبناني في “تاكسي البلد”، ومعضلة الصراع بين الواجب والسعادة في “رصاصة طايشة”.

كما سيتم بث أفلام “ميراث” و”اسمعي” و”البوسطة” و”تحت القصف” للمخرج فيليب عرقتنجي أمام الجمهور العالمي، وقال عرقتنجي: “إذا اعتبرنا أن السينما هي انعكاس للمجتمع، فإن Netflix هي جهة نشطة في تطوير هذه النظرية. فمن خلال عرض الأفلام اللبنانية المهمة التي تروي تاريخ لبنان المعاصر، تقوم الشركة بإعطاء صوت للمجتمعات المختلفة في كل مكان. ويسعدني أن أكون قادراً على الانضمام إلى عالم البث الرقمي ومنح الجماهير في جميع أنحاء العالم إمكانية الوصول إلى جميع أفلامي الطويلة “.

وسيتم بث فيلم “الحرائق” للمخرج دينيس فيلنوف للجمهور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعد الفيلم تحفة فنية أخرى – مستوحاة من مسرحية لبنانية لوجدي معوض، والفيلم الطويل المرشح لجائزة الأوسكار هو بمثابة قصيدة فنية موجهة.

وتتضمن المجموعة أيضاً أعمالاً تروي قصصاً مثيرة للاهتمام مثل “كراميل” و”هلا لوين”، و”طيارة من ورق”، و”يلا عقبالكن”، و”محبس”، والتي تعود جميعها لمخرجات لامعات وتتناول قضايا مهمة حول تمكين المرأة والقوالب الثقافية النمطية، وتعكس في الوقت نفسه مدى جمال وتعقيد وتنوع الثقافة العربية.