بالصورة – باسل خياط في ظهور نادر مع زوجته

متابعة بتجــــــــــــرد: نشر النجم السوري باسل خياط، صورة جديدة رفقة زوجته ناهد زيدان، في ظهور نادر للثنائي عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ونالت الصورة تفاعلًا كبيرًا من المتابعين حيث حصدت آلاف الإعجابات (Likes) والتعليقات في ساعات قليلة.

نفيد بالذكر أن باسل خياط، كان قد شارك في موسم رمضان 2020، بمسلسل “النحات” الذي عرضت منه 17 حلقة فقط.

وتدور أحداث مسلسل “النحات” في إطار تشويقي، وهو من تأليف بثينة عوض، ومن إخراج التونسي مجدي السميري.