متابعة بتجــــــــــــرد: نشر النجم السوري باسل خياط، صورة جديدة رفقة زوجته ناهد زيدان، في ظهور نادر للثنائي عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
ونالت الصورة تفاعلًا كبيرًا من المتابعين حيث حصدت آلاف الإعجابات (Likes) والتعليقات في ساعات قليلة.
نفيد بالذكر أن باسل خياط، كان قد شارك في موسم رمضان 2020، بمسلسل “النحات” الذي عرضت منه 17 حلقة فقط.
وتدور أحداث مسلسل “النحات” في إطار تشويقي، وهو من تأليف بثينة عوض، ومن إخراج التونسي مجدي السميري.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة – باسل خياط في ظهور نادر مع زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.