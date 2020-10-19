عابد فهد يكشف مصر “الساحر”

متابعة بتجـــــــــــرد: حالت الظروف التي سببها انتشار فيروس كورونا بداية العام الحالي دون خروج عدد كبير من الأعمال الدرامية السورية للموسم الماضي، في حين خرجت بعضها مجتزأة نظراً لعدم القدرة على إكمال عمليات التصوير، كما حصل مع مسلسل “الساحر”، إذ عرض منه 15 حلقة فقط، على أن يكون ذلك شكل الجزء الأول له، ليعرض الجزء الثاني في ما بعد، وربما في الموسم القادم.

إلا أن الفنان عابد فهد، بطل مسلسل “الساحر” حسم الجدل حول المسلسل وصرح بأن العمل لن يكون له جزء ثان هذا الموسم.

وأشار عابد فهد إلى أن الظروف الاجتماعية والسياسية والصحية وغيرها، منعتهم من استكمال المشروع في الوقت الراهن، قائلاً: “فكرة استكمال العمل قائمة وهناك نية لدى الشركة المنتجة، لكن عندما نلتمس تحسنا على كافة الأصعدة”، مضيفاً “يبدو أنه من الصعب تصوير (الساحر) خلال الفترة الحالية كون الأوضاع لا تسمح بذلك وبالتالي بات عرضه بموسم رمضان 2021 شبه مستحيل”.

وكانت شركة “آي سي ميديا” المنتجة، قد أعلنت عن فصل كل من مسلسلي “الساحر” و”النحات” إلى جزأين، على إثر توقف عمليات التصوير في الموسم الماضي الذي سببه انتشار جائحة كورونا، وعند عرض الجزأين الأولين في رمضان الماضي، وعدت الشركة المتابعين بجزء ثان لكل منهما، بحسب مديرها إياد الحزوز.