رامي صبري يطرح “مش مرتاحين” تتر مسلسل “طلقتك نفسي”

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح الفنان المصري رامي صبري أغنية “مش مرتاحين”، تتر مسلسل “طلقتك نفسي” الذي سيعرض في الأيام المقبلة.
وأغنية “مش مرتاحين”من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع تميم وخصّها رامي بجلسة تصوير جديدة حملت توقيع المصور الفوتوغرافي عماد قاسم.
مسلسل “طلقتك نفسي” سيناريو وحوار أحمد صبحي، إخراج محمد النقلي ويشارك في بطولته كل من هاجر أحمد، ومحمد عادل، ونهال عنبر، وهايدي موسى، ونانسي صلاح ومي حسن.
نفيد بالذكر أن رامي صبري طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “خليني أشوفك تاني” من كلمات أحمد علي موسى، ألحان مدين وتوزيع أسامة عبد الهادي.
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