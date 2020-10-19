بالفيديو – نيللي كريم هذا ما قالته بعد زيارة محاربات السرطان

متابعة بتجــــــــــــرد: في زيارة جديدة لها إلى مستشفى بهية لسرطان الثدي، أشادت الفنانة نيللي كريم بكفاح محاربات سرطان الثدي، وقدرتهن على مواصلة الحياة رغم كل الظروف، وحرصهن على تقديم الدعم للنساء اللاتي يخضن نفس المعركة.

وقالت نيللي، في تصريحات لبرنامج “لايت شو” على قناة الحياة، إن زيارتها لمستشفى “بهية” هي الزيارة الثالثة، وفي كل مرة تأتي والمفترض أن تبث في محاربات السرطان الطاقة الإيجابية، لكن ما يحدث فعلا هو أنها هي التي تحصل منهن على الطاقة الإيجابية، وتتعلم التفاؤل والأمل والصبر والرضا من قصص نجاحهن الصعبة.

وعبّرت عن سعادتها بحصول المستشفى على قطعة أرض لتأسيس فرعه في مدينة 6 أكتوبر، وقالت إن دعم الحكومة ورئاسة الجمهورية للمرأة مهم جداً، وهي متأكدة من أن الجميع، فنانين وغير فنانين، يرغبون في دعم المستشفى.

يُذكر أن نيللي كريم تشارك في فيلم “الثلاثاء 12” من إخراج المخرج التونسي مجدي سميري، وتدور أحداثه من خلال قصة مدهشة عن بلوغ ثلاث فتيات سن الرشد، وعن كفاحهن مع الوالدين لتحقيق أحلامهن بالرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية.