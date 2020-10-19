منى زكي تروجّ لفيلمها بصورة.. وأحمد حلمي يردّ بطريقته

متابعة بتجـــــــــــرد: بدأت الفنانة منى زكي في الترويج لفيلمها الجديد الذي تعود به إلى السينما “الصندوق الأسود”، والذي من المقرر عرضه في دور العرض يوم 28 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

ونشرت منى على مدار الأيام السابقة عدة أفيشات للفيلم تظهر فيها في أوضاع مختلفة، ومن ضمن الملصقات الدعائية للفيلم، تم نشر ملصق دعائي تتصدره منى وهي تضع يدها على فمها في خوف، وكُتب عليه: “أكيد في حد هيسأل عليا”.

وكالعادة لم يفوت الفنان أحمد حلمي الفرصة دون أن يعلق على الصورة بسخريته المعهودة، ونشر الصورة عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الخاص على “إنستغرام”، وعلق عليه: “ما أنا بكلمك ما بترديش”.

يذكر أن فيلم “الصندوق الأسود”؛ من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري، وبطولة منى زكي ومحمد فراج ومصطفى خاطر وغيرهم من النجوم.