جورج كلوني والفشل.. قصة فيلم كارثي ومخرج غيّر مسيرته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الممثل الأمريكي جورج كلوني إن هوليوود نبذته بعدما أخفق فيلمه "باتمان آند روبن" عام 1997.
وأوضح جورج (59 عاما) أن هذا الفيلم كاد أن يدمر مسيرته الفنية، مضيفاً: "لقد رفض مخرجو هوليوود العمل معي في أعقاب إخفاق الفيلم".
وقام ببطولة الفيلم بجانب كلوني كل من أرنولد شوازنيجر وأليشيا سيلفرستون وأوما ثورمان.
وأكد كلوني في حوار مع صحيفة "ذا صن" أنه يعتقد أن حظوظه تبدلت عندما عمل مع المخرج ستيفن سودربرج في فيلم "أوت أوف سايت" مع الممثلة والمغنية جينفر لوبيز عام 1998.
وأضاف: "ستيفن كان قد أخرج عددا من الأفلام التي لم تلق نجاحا وأنا كنت قد أخفقت في فيلم باتمان وروبن، كلانا كان في حاجة للنجاح".
واشتهر كلوني بدوره في المسلسل الشهير "إي آر" حيث شارك في بطولته من عام 1994 حتى 1999.
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