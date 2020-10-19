شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة المخرج المسرحى هناء عبد الفتاح .. شارك عادل إمام فى 5 أعمال فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 8 سنوات، مرت على رحيل الفنان والمخرج المسرحى هناء عبد الفتاح، والذى شهدت سنواته الأخيرة، نشاطا فنيا وتمثيليا ملحوظا، جعلته من الوجوه المحببة لدى الجمهور، إلا أن القدر لم يمنحه مزيدا من الوقت، لإمتاع المشاهدين والمتابعين بمزيد من الأعمال الفنية، حيث رحل عن عالمنا فى 19 أكتوبر عام 2012 إلا أنه وضع بصمته على العديد من الأعمال وفى أدوار مختلفة، سواء الكوميدية كما فعل فى "ابن القنصل"، أو أدوار الشر، كما في فيلم "الشبح"، والأدوار التاريخية كما فعل فى مسلسل "رجل الأقدار"



من فيلم مرجان أحمد مرجان

هناء عبد الفتاح، قدم مع الزعيم عادل إمام، 5 أعمال فنية، حيث شاركه في 4 أفلام، وعمل درامى وحيد، حيث بدأ التعاون بين الثنائى من خلال فيلم "السفارة في العمارة"، والذى شارك في بطولته داليا البحيرى وأحمد راتب وسعيد طرابيك وأحمد صيام، وجسد وقتها الدكتور هناء عبد الفتاح دور مناضل شيوعى.

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كذلك ظهر مع عادل إمام في فيلم مرجان أحمد مرجان، وجسد وقتها دور "برفيسور" جامعى ولكنه مرتشى، وأضفى على الدور حسا كوميديا، كما فعل في فيلم "السفارة في العمارة".



هناء عبد الفتاح

وفى عام 2008، قدم هناء عبد الفتاح مع الزعيم فيلم "حسن ومرقص"، حيث ظهر بدور "وليم"، وهو صديق لـ "بولس" عادل إمام، ويساعده على إيجاد شقة في عمارته، كذلك شارك في فيلم "بوبوس"، مع عادل إمام ويسرا، وأخرجه وائل إحسان، وكانت النهاية فى مسلسل "فرقة ناجى عطا"، وجسد شخصية يهودى يدعى آلى مزراحى.