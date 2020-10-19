شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى يعلق على مبطلناش إحساس.. وتامر حسنى للفنان: انشف يا صاحبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان أحمد السعدنى، النجم تامر حسنى على أغنيته الجديدة "مبطلناش إحساس" التى أطلقها قبل أيام، وكتب السعدنى قائلا:"تمثلنى قوى والكلام حلو قوى بس متأكد من حتة مبطلناش إحساس دى"، ليرد تامر حسنى، عليه قائلا:" مش احنا يا صاحبى اللى نبطل نحس احنا ممكن نزعل جامد فترة كبيرة بس لايمكن منحسش انشف يا صاحبى".



تامر حسنى

وعبرالنجم تامر حسني عن سعادته الكبيرة بنجاح أغنيته "مبطلناش إحساس"، وتحقيقها أكثر من 4 ملايين مشاهدة في يوم واحد، وكتب عبر حسابه بموقع "انستجرام" : "فخور اني غنيت من قلبي موضوع مهم و انتوا صنفتوه انه راقي و بيعبر عنكم، فخور انه محتوى صوتي فقط يعني مش كليب و يحقق 4 مليون مشاهده في يوم واحد".

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وتابع :" بجد الحمد لله و استقبالكم للمواضيع الراقية بالطريقة دي بيثبت ان الناس متغيرتش بس اللي بيعمل حاجه مختلفه و صادقه بتوصل و زي ما دايماً بقول اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب ..شكراً لكل محبيني و محبين مبطلناش إحساس ".

كما وجه رسالة شكر لصناع الأغنية الشاعر محمد القاياتي ، الملحن محمد حمزة ، الموزع أمين نبيل ، المهندس هاني محروس و الماستر جلال حمداوي وإدارة الإنتاج هاني صليب.