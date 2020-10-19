شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون يدعمون سعد لمجرد بعد حملة المقاطعة ضده .. اعرف مين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الفنانين على دعم الفنان المغربي سعد لمجرد في ظل حملات المقاطعة والرفض الذي يقابله بمجرد الإعلان عن إقامة حفل له في مصر مما دفع منظمة الحفل إلى إلغائها، حيث كتب الفنان عمرو سعد له، قائلا:" أخويا الحبيب والغالى أنا أحب فنك أنا مصري"، كما دعمته الفنانة فيفى عبده بايموجى قلوب".

وكان أول الداعمين له الفنان أحمد فلوكس، حيث نشر صورة لسعد لمجرد عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها :"حبيبي يا معلم .. واحشني وآراك قريبا في بلدك الثاني مصرمع جمهورك وناسك اللي بتحبك".

وبعد دعم الفنانين لسعد لمجرد، كتب فلوكس:"اخلاقنا هي واجهتنا ... فنانين مصر واجهه مشرفه لمصر والوطن العربي و العالم ... ولادك و بناتك ولاد بلد و أصول".

Advertisements



أحمد فلوكس

كما دعمته النجمة نبيلة عبيد، من خلال مقطع فيديو جديد يستعرض مشاهد من فيلم "الراقصة والسياسى"، على أغنية "عدى الكلام" للمطرب المغربى سعد لمجرد، ونشرت نبيلة، الفيديو عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليه: "الجمال عدى الكلام.. سعد لمجرد صوت جميل من المغرب العزيز.. المشاهد من فيلم الراقصة والسياسى.. وحشتونى.. مساء الفل على عيونكم".

ووجه سعد لمجرد، رسالة لها قائلا:" جزيل الشكر لك مدام نبيلة شرف كبير ولا يوصف أن أغنيتى تتحط على مونتاج من أروع لقطات تاريخك انتى فعلا كنتى و ستظلى محبوبة الجماهير أشكرك مرة أخرى على طيبة قلبك و تواضعك" لترد عليه نبيلة قائلة:" نورتنى".



سعد لمجرد و نبيلة عبيد