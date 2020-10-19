شكرا لقرائتكم خبر عن شيكو وهشام ماجد يبدآن تصوير مسلسل "اللعبة 2" فى الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق اليوم الإثنين تصوير المشاهد الأولى من أحداث الجزء الثانى من مسلسل "اللعبة" ويتواجد بطلى العمل شيكو وهشام ماجد فى مدينة الشيخ زايد لتصوير مشاهدهم الخارجية، ويشارك فى بطولة العمل كل من أحمد فتحى، محمد ثروت، مى كساب، ميرنا جميل، سامى مغاورى وعارفة عبد الرسول.

وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.

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يذكر أن مسلسل "اللعبة" عرض الجزء الأول منه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاح جماهيرى وقت عرضه، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادى أبوالسعود وإخراج معتز التوني.

من ناحية أخرى يظهر شيكو خلال أحداث فيلم "النمس والإنس"، للنجم محمد هنيدى، كضيف شرف فى العمل، ويجسد دور عفريت من عشيرة الجن، ويحب منة شلبى قبل زواجها من "هنيدى" فى الفيلم، ويحاول أن يقف فى طريق هنيدى ومنة، حينما يعلم بقصة حبهما فى إطار كوميدى، بينما انتهى هشام ماجد مؤخراً من تصوير فيلم "تسليم أهالى" مع دنيا سمير غانم