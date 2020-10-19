شكرا لقرائتكم خبر عن آديل تقدم برنامج "SNL" لأول مرة..وتؤكد: متحمسة لكن أشعر بالخوف الشديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية آديل تخطط لعودة قوية لمحبيها وعشاقها، فقد تصدرت النجمة الشهيرة أهم المواقع الفنية خلال الساعات الماضية حيث تتحول آديل لأول مرة لمذيعة، بعدما تقرر تقديم آديل البالغة من العمر (32 عاما) الحائزة على جائزة الجرامى 15 مرة، حلقة من البرنامج الكوميدى "Saturday Night Live" الذى يحظى بشعبية كبيرة حول العالم، والحلقة ستعرض يوم 24 أكتوبر، وتم اختيار H.E.R كضيف موسيقى بالحفل.

وأكدت آديل على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشير "انستجرام" أنها متحمسة جدا لهذه الخطوة لكنها أيضا تشعر بحالة من الخوف الشديد، وهى الخطوة التى كانت تتمنى اخذها منذ فترة طويلة إلا أن كل مرة الوقت لم يكن مناسبا، وأشارت آديل أن هذا العام يمر على ظهورها الأول فى البرنامج لأول مرة 12 عام كاملة خلال الانتخابات.

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واستكملت آديل: "ضيقتى هى H.E.R أنا احبها كثيرا ولا استطيع الانتظار لهذه الحلقة".