شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأول لـ كريسى تيجن بعد فقدان جنينها للمرة الثالثة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين، الظهور الأول لعارضة الأزياء العالمية كريسي تيجن، بصحبة زوجها جون ليجيند، بعد فقدانها طفلها الثالث خلال فترة الحمل منذ عدة أيام، حيث ظهرا وهما يتجولان في شوارع لوس أنجلوس الأمريكية.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، صوراً جديدة لعارضة الأزياء صاحبة الـ 34 عاماً، بصحبة صديقها صاحب الـ 41 عاماً، وهما يلتزمان بالتدابيرالإحترازية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليكسرا العزلة الذاتية التي عاشوها الفترة الاخيرة حزناً على فقدان طفلهما.

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وكانت قد دخلت عارضة الأزياء الأمريكية، كريسي تيجن، المستشفى في مدينة لوس أنجلوس بعد تعرضها لنزيف حاد جراء مضاعفات حملها، حيث شاركت متابعيها وجمهورها عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بانستجرام، مقاطع فيديو للحديث حول تعرضها للنزيف خلال فترة الحمل، وقالت كريسي تيجن إنها كانت في حالة استرخاء وراحة بالمنزل لأسابيع بسبب أن حملها كان محفوفا بمخاطر عالية، مؤكدة :"في منتصف فترة الحمل تقريبا بدأ النزيف "

وفي وقت سابق، قالت عارضة الأزياء الأمريكية، كريسي تيجن، إنها ستحصل على البوتوكس للمساعدة في علاج صداع الحمل الذي تعاني منه، وذلك من خلال تغريدة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعى" تويتر "، يوم الجمعة الماضية، حيث كتبت بأنها "سعيدة" بالموافقة على العلاج بالبوتوكس والذى يحتوى على مزيج من حاصرات بيتا وفقاً لما ذكره تقرير منشور بموقع " insider "، الذى أشار إلى أن حاصرات بيتا هو نوع من الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

وأشارت تيجن فى التغريدة التى نشرتها، إلى أن العلاج الذى سوف تحصل عليه هو نوع من العلاج التجميلي غير الجراحي يحسن نسيج الجلد ولونه ومرونته، عادة ما يوصى به المرضى الذين يرغبون في مكافحة العلامات المبكرة للشيخوخة، حسبما أكدت الجمعية الأمريكية لجراحي التجميل.

وتفاعل عدد كبير من متابعيها على صفحتها الشخصية مع تغريدتها، حيث أدعى أحد المتابعين، الذى حرصوا على معرفة المزيد عن تأثير البوتوكس على علاج الصداع، من خلال طرح بعض الأسئلة وردت عارضة الأزياء الأمريكية على استفساراتهم، حيث أشارت إلى أن بوتوكس الحواجب ساعدها أكثر على علاج الصداع النصفى.