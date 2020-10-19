شكرا لقرائتكم خبر عن سر عودة حورية فرغلى للسوشيال ميديا بعد غياب عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت الفنانة حورية فرغلى إلى مرحلة متقدمة من النجومية، حيث قدمت أعمالا من بطولتها وباسمها أشهرها "ساحرة الجنوب"، إلا أنها مرت بالعديد من الظروف أجبرتها على التوقف لفترة عن تقديم أعمال فنية، أبرزها هو فترة مرضها، والتي تحدثت عنها في أكثر من مناسبة على شاشات التليفزيون وفى السوشيال ميديا.

حورية فرغلى غابت عن الأنظار وعدسات الكاميرات، وكذلك عن الأعمال الفنية، ثم السوشيال ميديا منذ نوفمبر الماضى، وهو ما يعنى أن غيابها طال لمدة العام تقريبا، حيث آخر ما نشرته في العام 2019 كان ترويج لفيلمها "استدعاء ولى عمرو"، وشاركها البطولة محمد عز، انتصار، صبرى فواز، ندى بهجت، محمد لطفى، محمد عز، مى كساب، كلوديا حنا، سماح أنور، حمادة الليثى، أمانى كمال"، وغيرهم من النجوم، وسيناريو وحوار لمحمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدرى.

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حورية عادت مؤخرا للظهور على السوشيال ميديا، من خلال "انستجرام"، لتنعى الفنان الراحل محمود ياسين، الذى رحل عن عالمنا منذ أيام، وأيضا لتوجه الشكر لمتابعيها وجمهورها، الذين هنأوها بعيد ميلادها والذى احتفلت به أمس 18 أكتوبر.

ونشرت حورية فرغلى عبر "فيس بوك"، و"انستجرام"، رسالة شكر لمتابعيها من خلال رسالة صوتية بثتها على حساباتها على السوشيال ميديا، وعلقت، "ميرسي ليكم علي كل تهنئه حلوه وصلتني في عيد ميلادي بشكركم جدا من قلبى"، وهو نفس الأمر الذى فعلته العام الماضى، حيث شكرت أيضا جمهورها الذى هنأها برسالة صوتية.