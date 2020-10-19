شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تدعم زوجها بعد نقله إلى المستشفى: "سامحني إني بعيدة عنك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعمت النجمة الإماراتية أحلام، زوجها مبارك الهاجرى، بعد تعرضه لوعكة صحية، دخل على أثرها إحدى المستشفيات، حيث نشرت أحلام صورة تجمعها بزوجها، وعلقت عليها، "يا لومي فيك يا بومحمد الغالي حبيبي ألف سلامه عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يارب .. ويارب تطلع من المستشفى قريب وسامحني وحللني اني بعيده عنك وما اقدر اجي عندك واشيلك مثل ما انت دايم شايلني لا خلاني الله منك ابوي و حبيبي وصديقي واخوي وقطعه من قلبى"



أحلام على تويتر

وكانت أحلام تألقت في حفلها الغنائي، الجمعة الماضية، الذي أقيم في الأوبرا السلطانية بعمان، ضمن احتفالات سلطنة عمان بيوم المرأة العمانية.

وشاركت الفنانة أحلام عبر حسابها الرسمي على انستجرام، صورة لها من الحفل الغنائي، معلقة :"أغاني من الزمن الجميل.. أغاني للتاريخ، فضها سيرة لايجي للحب طاري كلمه اخيره قلتها وهذا قراري لا أنا ولا انته نتفق ارجوك لازم نفترق وخلني انا باخذ من الوقت ثاري.. أكلام في الأوبرا السلطانية".

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فيما تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصورا لحفل الفنانة الإماراتية أحلام بمناسبة يوم المرأة العمانية.

يشار إلى أن الفنانة أحلام أحيت في سبتمبر الماضي، حفلا غنائيا كبيرا في المملكة العربية السعودية على مسرح بجدة، ضمن احتفالات اليوم الوطنى السعودى.