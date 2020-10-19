شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا ودينا الشربينى فى وصلة رقص على "أماكن السهر" بحفل عمرو دياب .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يثير الهضبة عمرو دياب كعادته الفرحة في قلوب محبيه وجمهوره خلال حفلاته الغنائية عبر أغانيه المميزة وطريقة احياءه لحفلاته بحضوره الخاص مثلما حدث في آخر حفلاته التى أقيمت يوم الجمعة الماضى، وشهدت حضور عدد كبير من النجوم، حيث شهد الحفل انتشار فيديو لفرحة ورقص من جانب النجمة ليلى علوي على نغمات أغاني عمرو دياب، إضافة إلى نشر الشاعر تامرحسين فيديو آخرمن الحفل ظهر فيها النجوم مثل يسرا ودينا الشربيني وأحمد السقا أثناء رقصهم على أغنية "أماكن السهر".



يسرا فى حفل عمرو دياب

وكان لهضبة عمرو دياب، قد شارك جمهوره بصور من أحدث حفلاته عبرحسابه على إنستجرام، وأحيا الهضبة الحفل الخاص به يوم الجمعة، بحضور مجموعة من الفنانين والمشاهير



يسرا ودينا الشربيني

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كما نشرت ليلى علوى عبر حسابها على إنستجرام، فيديو لها من الحفل وظهرت وهي تغني وتتمايل بانسجام على غناء عمرو دياب لأغنية "بحبه".