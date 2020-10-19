شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم على انستجرام.. مناوشات بين أحمد حلمى ومنى زكى وهنيدى عاوز ساعة تامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دارت مناقشات طريفة على إنستجرام، بين الثنائى النجم أحمد حلمى وزوجته منى زكى، حيث نشرت منى بوستر فيلمها الجديد "الصندوق الأسود"، وهى تضع يدها على فمها من الخوف، وكتبت عليه: قائلة "أكيد في حد هيسأل عليا"، ليدخل زوجها النجم أحمد حلمى يمازحها، ونشر نفس الصورة التي نشرتها على حسابه على إنستجرام، وكتب قائلا"ما أنا بكلمك ما بترديش".



أحمد حلمى

فيلم "الصندوق الأسود" مقرر اطلاقه فى دور العرض السينمائية يوم 28 أكتوبر الجارى، وهو بطولة منى زكى ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

وفى نفس الوقت دارت أيضا مناقشة طريفة بين النجم محمد هنيدى والنجم تامر حسنى بسبب ساعة تامر الثمينة الذى ظهر بها على الملصق الدعائي لألبومه الجديد "خليك فولاذي"، ليدخل هنيدى يمازح تامر بصورة له من فليم " فول الصين العظيم"، وكتب عليها "الساعة دي تلزمك في حاجة"؟

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هنيدى هنيدى

وكان النجم تامر حسني قد عبرعن سعادته الكبيرة بنجاح أغنيته "مبطلناش إحساس"، وتحقيقها أكثر من 4 ملايين مشاهدة في يوم واحد، وكتب عبر حسابه بموقع "انستجرام" : "فخور اني غنيت من قلبي موضوع مهم و انتوا صنفتوه انه راقي و بيعبر عنكم، فخور انه محتوى صوتي فقط يعني مش كليب و يحقق 4 مليون مشاهده في يوم واحد".

وتابع :" بجد الحمد لله و استقبالكم للمواضيع الراقية بالطريقة دي بيثبت ان الناس متغيرتش بس اللي بيعمل حاجه مختلفه و صادقه بتوصل و زي ما دايماً بقول اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب ..شكراً لكل محبيني و محبين مبطلناش إحساس ".

كما وجه رسالة شكر لصناع الأغنية الشاعر محمد القاياتي ، الملحن محمد حمزة ، الموزع أمين نبيل ، المهندس هاني محروس و الماستر جلال حمداوي وإدارة الإنتاج هاني صليب.