شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يقترب من 9 مليون مشاهدة لـ"مبطلناش إحساس" ويتصدر تريند يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرالنجم تامر حسني موقع يوتيوب بأحدث أغنياته "مبطلناش إحساس"، حيث دخلت قائمة الأكثر مشاهدة منذ طرحها من أيام قليلة، حيث اقتربت الأغنية من 9 مليون مشاهدة، وهي من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزه، توزيع أمين نبيل ميكس: هاني محروس، ماستر جلال حمداوي، ومدير انتاج هاني صليب.



تامر حسني

وكان عبر النجم تامر حسني عن سعادته الكبيرة بنجاح أحدث أغانيه "مبطلناش إحساس"، وكتب عبر حسابه بموقع "انستجرام" : "فخور اني غنيت من قلبي موضوع مهم و انتوا صنفتوه انه راقي و بيعبر عنكم، فخور انه محتوى صوتي فقط يعني مش كليب و يحقق ٤ مليون مشاهده في يوم واحد".

وتابع :" بجد الحمد لله و استقبالكم للمواضيع الراقيه بالطريقه دي بيثبت ان الناس متغيرتش بس اللي بيعمل حاجه مختلفه و صادقه بتوصل و زي ما دايماً بقول اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب ..شكراً لكل محبيني و محبين مبطلناش إحساس ".

كما وجه رسالة شكر لصناع الأغنية الشاعر محمد القاياتي ، الملحن محمد حمزه ، الموزع أمين نبيل ، المهندس هاني محروس و الماستر جلال حمداوي وإدارة الإنتاج هاني صليب

وتقول كلمات الأغنية:

كبرنا وعقلنا مابقاش كلامهم يشغلنا

ولا بنهتم نعرف ناس بتهملنا

كبرنا وفهمنا عرفنا إن الوجع أوقات

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بيجى ويمشى بس عشان يعلّمنا

بطّلنا نقيس مقامتنا بعيون الناس

مش كل الناس بتشوف ولا كل الناس تتقاس

بطّلنا نحب زيادة مبطّلناش إحساس

سيبنا اللى بيسيبنا وبطّل بُعده يتعبنا

بقينا مع اللى فاز بقلوبنا وكسبنا

كبرنا فى عينينا ودى الحاجة اللى تعنينا

بقينا ندوس على الأوجاع تعلّينا