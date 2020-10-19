شكرا لقرائتكم خبر عن أليكس رودريجيز يتحدى خطيبته جنيفر لوبيز فى فيديو رقص مع ابنته.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك أليكس رودريجيز لاعب البيسبول الامريكي الشهير، في تحدي الرقص الجديد على ألحان أغنية زوجته المطربة العالمية جنيفر لوبيز، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، مقطع فيديو يظهر من خلاله هو وابنته وهما يرقصان على الحان اغنية Pa Ti التي طرحتها مؤخراً وحققت نجاحا كبيرا.

وكانت قد انتشر خلال الساعات الأخيرة تحدي بعنوان PaTiChallenge عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، والذي يظهر فيه المشاركون وهم يؤدون رقصة على ألحان الأغنية الأخيرة المطربة جينيفر لوبيز ويقومون بتقليد رقصاتها الشهيرة.

وشاركت لوبيز، متابعيها وجمهورها، مؤخراً بمجموعة صور من إطلالاتها في عرض أزياء باريس للموضة الذي حضرت فيه بالصفوف الأمامية للعرض برفقة كل من آنا وينتور وكريس جينر. Advertisements ونشرت النجمة العالمية صاحبة الـ 51 عاماً، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، صورها وهي ترتدي بعضا من التصاميم المشاركة في العرض، وسرعان ما حصدت صورها عددا كبيرا من الإعجابات والتعليقات بعد ظهورها أمس في شوارع بيفرلي هيلز الأمريكية بالكثير من الألوان في ملابسها.



وكانت جنيفر لوبيز، ظهرت بداية الشهر الماضى وفقاً لتقرير نشره موقع الديلي ميل رصد لوبيز اثناء خروجها في شوارع نيويورك، حيث امتازت باطلالة رياضية بواسطة "ترنج" به ألوان زاهية للغاية ممثلة في الأصفر والأخضر وغيرها من ألوان قوس قزح الشهيرة، كما ظهر خلال الصور.