شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يتعاون مع ماجد المهندس ونواف عبد الله بأغنية "ودعت روحى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية عن عمل فني جديد يجمعه بالنجم ماجد المهندس، والملحن نواف عبد الله، حيث نشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، فيديو للأغنية وكتب عليه :"عمل جديد يجمعني بماجد ونواف". Advertisements وتقول كلمات الأغنية: ودعت روحي من قبل .. ما اوادعك اشوفها تطلع .. ولو ماودها وليلة فراقك .. والعيون تطالعك حسيت .. كن العمر وقّف عندها والدمعة اللي .. قلبّت مواجعك طاحت غصب .. ولا قدرت اردها واصابعي .. عيت تفك اصابعك في اللحظه اللي .. صرت ماني قدها كنك تناديني .. وماني سامعك وكني مع الدنيا .. وصلت لحدها ياليتني ظلك .. معك .. واتابعك وذكرى فراقك .. مثل حلم اعدها عصيت انا احساسي .. عشان اطاوعك خذ باقي طيوفك .. وعني صدها لايشغلك دمعي .. وعيش بواقعك وخطوة غيابك .. اوعدك بمدها". وحرص المستشار تركي آل الشيخ على نعى الفنان الكبير محمود ياسين الذى رحل عن عالمنا يوم الأربعاء الماضى عن عمر يناهز 79 عاما، حيث نشر آل الشيخ، صورة لمحمود ياسين عبر حسابه على تويتر، وكتب قائلا:" انتقل الى رحمة الله الفنان الكبير محمود ياسين عزائي الحار لعائلته الكريمة وشعب مصر الشقيق ... فقدنا رمزاً عربياً أعطى الكثير".

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