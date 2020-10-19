رامى جمال يكشف انتهاء تعاقده مع منتج ألبوماته الأخيرة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان رامى جمال انتهاء تعاقده مع الشركة المنتجة لألبوماته الأخيرة حيث كتب على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك":"النهاردة وبعد عشرة 8 سنيين أقدر أقول إن نجوم ريكوردز شكراً على وجودكم فى مرحلة مهمة فى حياتى عملنا فيها أربع ألبومات، بسنة الحياة إن كل واحد لازم يخوض مرحلة وتجربة جديدة أتمنى لكم النجاح وتانى بشكركم فرد فرد وأشوفكم على خير".

يذكر أن الفنان رامى جمال أكد منذ أيام على حسابه بموقع "تويتر" على أنه دوماً ما كان يمتلك وجهة نظر ممثلة في إيمانه بعدم الاستماع مطلقاً للمهرجانات، مؤكداً أنه لن يحب هذا النوع من المزيكا أبداً، إلا أنه مؤخراً استمع إلى غنوة مليئة بكلمات "اخواتى، اخوات"، ليؤكد في النهاية أنه أحبها لدرجة أنها حالياً لم تخرج من أذنه.

Advertisements

كتب رامى جمال: "بصراحه بعد فترة عناد طويلة وإصرار إني مَش هسمع مهرجانات ولا هقبل أحب النوع ده من المزيكا حصلت حاجة غريبة جداً إن فى حاجة كدا معرفش اسميها غنوه بس هى مليانة كلمة اخواتي اخواتي اخواتي فضلت تدخل وداني وتلزق لحد ما يؤسفني أقول إني حبيتها".

وكان رامى جمال، عبر عن تقديره لزوجته ناريمان بمناسبة عيد زواجهما، عبر حسابه بموقع تويتر:" بمناسبة عيد ميلادك وعيد جوازنا حبيت أقول لناريمان مراتى كل سنة وانتى اجدع واطيب ست كل سنه وانا مطلع عينك دعواتكم الحلوة".