كيف علق محمد هنيدي وأحمد السعدني على أغنية تامر حسني الجديدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص الفنان محمد هنيدي والفنان أحمد السعدني على تهنئة المطرب تامر حسني على أحدث أغانيه "مبطلناش إحساس".

ونشر "تامر"، عبر خاصية القصص القصيرة بـ"إنستجرام"، صورا من تهنئة الاثنين، إذ قال له هنيدي: "مبروك يا تيمو تكسر الدنيا والتريندات كالعادة"، ليرد "تامر": "حبيبي يا هنيدي باشا يا عسل ربنا يسمع منك ألف شكر يا حبيبي".

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ومن جانبه، قال "السعدني": "تمثلني أوي والكلام حلو أوي بس أنت متأكد من حتة مبطلناش إحساس دي؟"، ليرد تامر: "مش إحنا يا صاحبي اللي نبطل نحس إحنا ممكن نزعل جامد فترة كبيرة بس لا يمكن مانحسش إنشف يا صاحبي".

أغنية "مبطلناش إحساس"، من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، وميكس هاني محروس، وماستر جلال الحمداوي.

وتعتبر الأغنية التعاون الأول بين تامر حسني وفريق عملها بالكامل، ويشهد ألبوم "خليك فولاذي" عودة التعاون بين تامر حسني وروتانا، ويضم الألبوم 12 أغنية، منها: "جاور السعيد"، "خليك فولاذي"، "بحبك"، "قد الفراق"، "نفس النهاية"، "كرهتني في الحب"، "دور على الحقيقة"، "دلوقتي أرتاح"، "أغيب عنك"، و"فجأة"، و"اختراع"، و"تعرف فلان".